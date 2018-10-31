Овечкин провел пятый открытый урок для детей с нарушениями развития

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в очередной раз провел открытый урок для детей с нарушениями развития. Как сообщает официальный сайт НХЛ, уже в пятый раз российский нападающий занимается с детьми из Американской ассоциации особенного хоккея (ASHA).

Занятие проходило на тренировочной базе "Вашингтона", в нем приняли участие около 80 человек.

– Этот год – особенный, потому что "Вашингтон" стал обладателем Кубка Стэнли, – сказала Мелисса Шааб, чья дочь Энн не пропустила ни одного открытого урока Овечкина. – Четыре года назад мы думали, что это будет разовая акция. Но Ови был достаточно любезен, чтобы постоянно думать о наших игроках, общаться с нами, даря такую возможность год за годом. Это невероятно.

Завершился урок фотосессией и раздачей автографов.

– Я тоже был маленьким ребенком, – сказал Овечкин. – Когда встречал профессиональных игроков, становился самым счастливым ребенком в мире. Теперь у меня есть шанс подарить кому-то улыбку. Когда видишь их реакцию, это самая яркая эмоция.