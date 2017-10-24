Овечкин провел полноценную тренировку с "Вашингтоном"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин провел полноценную тренировку с командой, сообщила в Твиттере журналист Washington Post Изабель Хуршудян. В понедельник, 23 октября, форвард досрочно завершил занятие в сопровождении тренера. Он получил повреждение, столкнувшись с бортом во время выполнения одного из упражнений.

- Овечкин сказал, все обошлось синяком после вчерашнего инцидента на тренировке, - написала Хуршудян. - Сказал, что нет ничего серьезного.

На старте сезона-2017/18 российский нападающий принял участие в 9 матчах, набрав 11 (10+1) очков. Следующий матч "Кэпиталз" в регулярном чемпионате состоится в ночь на 27 октября. "Вашингтон" на выезде сыграет с "Ванкувером".