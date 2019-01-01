Овечкин продлил безголевую серию, но остается лучшим снайпером НХЛ

"Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ 31 декабря уступил "Нэшвиллу" (3:6), причем по ходу встречи обладатель Кубка Стэнли вел со счетом 2:0 и 3:1.​

Безголевая серия капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина достигла шести матчей. В последний раз российский форвард забивал 15 декабря, в домашнем матче с "Баффало". При этом после серии из 14 встреч с голами нападающий сохраняет лидерство в списке снайперов НХЛ. У него 29 голов, у Джона Тавареса и Джеффа Скиннера – по 26.

Добавим, что в четырех из шести встреч, в которых Овечкин не забивал, "Вашингтон" выиграл. В текущем сезоне 33-летний нападающий провел 38 матчей, в которых набрал 45 (29+16) очков.

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