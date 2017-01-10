11:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Понедельник. Монреаль. "Монреаль" - "Вашингтон" - 1:4. Нападающий "Кэпиталз" Александр ОВЕЧКИН и вратарь команды Брэден ХОЛТБИ.Овечкин: подвиньтесь, месье Ришар!

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ. Во встрече регулярного чемпионата с "Монреалем" (4:1) российский нападающий набрал 3 (1+2) очка и достиг отметки в 999 баллов в карьере.

форвард догнал по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара и при этом остановился в одном балле до рубежа в 1000 очков в лиге. На счету 31-летнего нападающего 999 (544+455) баллов в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).

Первой звездой стал вратарь "Флориды" Роберто Луонго. Голкипер в матче с "Нью-Джерси" (3:0) отразил 28 бросков, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Третьей звездой назван голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебайк. Вратарь отразил 28 бросков во встрече с "Калгари" (2:0).

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Материалы REN-TV

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