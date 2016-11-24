10:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

0
0
0
3

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Россиянин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (4:3), забросив 92-ю победную шайбу в "регулярке" в своей заокеанской карьере. По этому показателю Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежал предыдущий рекорд – 91 победный гол.

Второй звездой игрового дня в НХЛ был признан форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, ставший автором двух шайб и результативной передачи в игре против "Рейнджерс" (6:1).

Третьей звездой дня стал голкипер "Калгари" Чед Джонсон, сыгравший "на ноль" в матче против "Коламбуса" (2:0) и отразивший 34 броска.

0
0
0
3
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

mironicus

mikha1 Русофоб, речь идет о регулярке а не о карьере. Учись читать

13:11

streletc1783

Лучше бы он за сборную хоть один матч так провёл.

11:46

mikha1

Какой к черту рекорд!!?? Рекорд у Ягра -133 победных гола. До него еще как до луны пешком. Яромир сидит и спокойно попивает чаек, нескоро его по победным шайбам кто-то догонит, если вообще догонят.

11:13

Материалы других СМИ