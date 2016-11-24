Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Россиянин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (4:3), забросив 92-ю победную шайбу в "регулярке" в своей заокеанской карьере. По этому показателю Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежал предыдущий рекорд – 91 победный гол.
Второй звездой игрового дня в НХЛ был признан форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, ставший автором двух шайб и результативной передачи в игре против "Рейнджерс" (6:1).
Третьей звездой дня стал голкипер "Калгари" Чед Джонсон, сыгравший "на ноль" в матче против "Коламбуса" (2:0) и отразивший 34 броска.
mironicus
mikha1 Русофоб, речь идет о регулярке а не о карьере. Учись читать
13:11
streletc1783
Лучше бы он за сборную хоть один матч так провёл.
11:46
mikha1
Какой к черту рекорд!!?? Рекорд у Ягра -133 победных гола. До него еще как до луны пешком. Яромир сидит и спокойно попивает чаек, нескоро его по победным шайбам кто-то догонит, если вообще догонят.
11:13