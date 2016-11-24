Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ. Россиянин оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против "Сент-Луиса" (4:3), забросив 92-ю победную шайбу в "регулярке" в своей заокеанской карьере. По этому показателю Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежал предыдущий рекорд – 91 победный гол.

Второй звездой игрового дня в НХЛ был признан форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, ставший автором двух шайб и результативной передачи в игре против "Рейнджерс" (6:1).

Третьей звездой дня стал голкипер "Калгари" Чед Джонсон, сыгравший "на ноль" в матче против "Коламбуса" (2:0) и отразивший 34 броска.