Овечкин признан лучшим игроком матча с "Рейнджерс"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (4:3 ОТ). 33-летний россиянин оформил дубль.
Второй звездой стал защитник "Кэпиталз" Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка, а замкнул тройку лучших защитник клуба из Нью-Йорка Нил Пионк, сделавший 3 голевые передачи.
#CapsRangers 3 ⭐'s of the game:– Washington Capitals (@Capitals) 18 октября 2018 г.
⭐: @ovi8
⭐⭐: @JohnCarlson74
⭐⭐⭐: #44 Neal Pionk (NYR) pic.twitter.com/oqYF9MLpq8
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