Овечкин признан лучшим игроком матча с "Рейнджерс"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (4:3 ОТ). 33-летний россиянин оформил дубль.

Второй звездой стал защитник "Кэпиталз" Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка, а замкнул тройку лучших защитник клуба из Нью-Йорка Нил Пионк, сделавший 3 голевые передачи.