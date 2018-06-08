Овечкин привезет Кубок Стэнли в Россию

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин , впервые завоевавший Кубок Стэнли, привезет трофей в Россию. Об этом сообщила его мать Татьяна. По словам агента игрока Глеба Чистякова, ориентировочные даты приезда Овечкина на родину станут известны завтра, 9 июня.



– Обязательно привезет (Кубок Стэнли), и все порадуются за Сашу вместе с ним, – цитирует РБК Татьяну.

– Конечно, Саша планирует привезти Кубок в Россию. Тем более когда есть возможность привезти награду в свою страну, – отметил Чистяков. – Это долгожданная победа. Саша заслужил Кубок Стэнли, – много трудился, и победа полностью заслуженная.

В следующем году Саша и вся команда будут пытаться повторить это достижение. Некоторые команды выигрывали Кубок дважды подряд, почему бы не сделать это "Вашингтон"?