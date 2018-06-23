10:16 | Хоккей — НХЛ

Овечкин поздравил Алексеева, выбранного "Вашингтоном" на драфте НХЛ


Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поздравил защитника Александра Алексеева, которого "Кэпиталз" выбрали в первом раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером, информирует официальный сайт лиги. Напомним, что за Вашингтон выступают трое россиян - Овечкин, а также защитник Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов. 

- Он сказал мне: "Ждем не дождемся! Нам нужен такой большой и высокий защитник, как ты, чтобы всех устрашать, - передал Алексеев слова Овечкина.

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