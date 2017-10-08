Овечкин повторил рекорд "Вашингтона"

В матче против "Монреаля" (6:1) Александр Овечкин забросил четыре шайбы и повторил клубный рекорд по числу хет-триков в регулярных чемпионатах, принадлежащий Петеру Бондре. Чаще всего в цветах одной команды больше двух шайб забрасывал Уэйн Гретцки – 42 раза за "Эдмонтон". (Кирилл БУРДАКОВ)
Хоккеисты, сделавшие больше 18 хет-триков в регулярных чемпионатах за один клуб
|
Игрок
|
Клуб
|
Хет-трики
|
Уэйн ГРЕТЦКИ
|
Эдмонтон
|
42
|
Марио ЛЕМЬЕ
|
Питтсбург
|
40
|
Майк БОССИ
|
Айлендерс
|
39
|
Бобби ХАЛЛ
|
Чикаго
|
28
|
Си ДЕННЕНИ
|
Оттава
|
27
|
Бретт ХАЛЛ
|
Сент-Луис
|
27
|
Морис РИШАР
|
Монреаль
|
26
|
Фил ЭСПОЗИТО
|
Бостон
|
26
|
Марсель ДИОНН
|
Лос-Анджелес
|
24
|
Рик МАРТИН
|
Баффало
|
21
|
Гленн АНДРЕСОН
|
Эдмонтон
|
20
|
Яри КУРРИ
|
Эдмонтон
|
20
|
Петер БОНДРА
|
Вашингтон
|
19
|
Александр ОВЕЧКИН
|
Вашингтон
|
19
|
Горди ХОУ
|
Детройт
|
19
Покер Овечкина в матче с "Монреалем". Как это было // Семь голов за два матча! Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ