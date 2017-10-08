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11:32 | Хоккей — НХЛ

Овечкин повторил рекорд "Вашингтона"


В матче против "Монреаля" (6:1) Александр Овечкин забросил четыре шайбы и повторил клубный рекорд по числу хет-триков в регулярных чемпионатах, принадлежащий Петеру Бондре. Чаще всего в цветах одной команды больше двух шайб забрасывал Уэйн Гретцки – 42 раза за "Эдмонтон". (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, сделавшие больше 18 хет-триков в регулярных чемпионатах за один клуб

Игрок

Клуб

Хет-трики

Уэйн ГРЕТЦКИ

Эдмонтон

42

Марио ЛЕМЬЕ

Питтсбург

40

Майк БОССИ

Айлендерс

39

Бобби ХАЛЛ

Чикаго

28

Си ДЕННЕНИ

Оттава

27

Бретт ХАЛЛ

Сент-Луис

27

Морис РИШАР

Монреаль

26

Фил ЭСПОЗИТО

Бостон

26

Марсель ДИОНН

Лос-Анджелес

24

Рик МАРТИН

Баффало

21

Гленн АНДРЕСОН

Эдмонтон

20

Яри КУРРИ

Эдмонтон

20

Петер БОНДРА

Вашингтон

19

Александр ОВЕЧКИН

Вашингтон

19

Горди ХОУ

Детройт

19

Покер Овечкина в матче с "Монреалем". Как это было // Семь голов за два матча! Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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