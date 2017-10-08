Овечкин повторил рекорд "Вашингтона"

В матче против "Монреаля" (6:1) Александр Овечкин забросил четыре шайбы и повторил клубный рекорд по числу хет-триков в регулярных чемпионатах, принадлежащий Петеру Бондре. Чаще всего в цветах одной команды больше двух шайб забрасывал Уэйн Гретцки – 42 раза за "Эдмонтон". (Кирилл БУРДАКОВ)

Хоккеисты, сделавшие больше 18 хет-триков в регулярных чемпионатах за один клуб

Игрок Клуб Хет-трики Уэйн ГРЕТЦКИ Эдмонтон 42 Марио ЛЕМЬЕ Питтсбург 40 Майк БОССИ Айлендерс 39 Бобби ХАЛЛ Чикаго 28 Си ДЕННЕНИ Оттава 27 Бретт ХАЛЛ Сент-Луис 27 Морис РИШАР Монреаль 26 Фил ЭСПОЗИТО Бостон 26 Марсель ДИОНН Лос-Анджелес 24 Рик МАРТИН Баффало 21 Гленн АНДРЕСОН Эдмонтон 20 Яри КУРРИ Эдмонтон 20 Петер БОНДРА Вашингтон 19 Александр ОВЕЧКИН Вашингтон 19 Горди ХОУ Детройт 19

Покер Овечкина в матче с "Монреалем". Как это было // Семь голов за два матча! Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ