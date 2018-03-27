Овечкин повторил рекорд Гретцки

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в девятый раз в карьере забил 45 голов в течение одного сезона в НХЛ. Он стал всего лишь третьим хоккеистом, достигшим этого показателя. Ранее не меньше 45 шайб в девяти сезонах забрасывали только Майк Босси и лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.
Овечкин, выступающий за "Кэпиталз" с 2005 года (с перерывами на локаут), лидирует в споре снайперов, на 2 шайбы опережая Патрика Лайне и "Виннипега".
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adamantane'
В те времена и забивать было легче. Так что величие восьмого номера "Вашингтона" не подлежит сомнению.
11:12
Тропическая гемангиома Мовсисяна
у Анри Ришара 11 Металлических Пеньков))) так что Грецки с Босси ноунеймы)))
10:58
Читалось))
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10:23
Читалось))
Только самое главное забыли.) У Гретцки и Босси по 4 Кубка Стэнли.))
10:19