10:08 | Хоккей — НХЛ

Овечкин повторил рекорд Гретцки

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в девятый раз в карьере забил 45 голов в течение одного сезона в НХЛ. Он стал всего лишь третьим хоккеистом, достигшим этого показателя. Ранее не меньше 45 шайб в девяти сезонах забрасывали только Майк Босси и лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

Овечкин, выступающий за "Кэпиталз" с 2005 года (с перерывами на локаут), лидирует в споре снайперов, на 2 шайбы опережая Патрика Лайне и "Виннипега".

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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adamantane'

В те времена и забивать было легче. Так что величие восьмого номера "Вашингтона" не подлежит сомнению.

11:12

Тропическая гемангиома Мовсисяна

у Анри Ришара 11 Металлических Пеньков))) так что Грецки с Босси ноунеймы)))

10:58

Читалось))

.

10:23

Читалось))

Только самое главное забыли.) У Гретцки и Босси по 4 Кубка Стэнли.))

10:19

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