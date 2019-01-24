Овечкин повторил рекорд Федорова! 1179 очков - лучший российский результат в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". В начале второго периода он вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1.

Теперь на счету россиянина 1179 очков в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Федоровым, который до этого дня являлся единоличным российским рекордсменом в истории североамериканской лиги.