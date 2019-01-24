Овечкин повторил рекорд Федорова! 1179 очков - лучший российский результат в истории НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". В начале второго периода он вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1.
Теперь на счету россиянина 1179 очков в регулярных чемпионатах. По этому показателю он сравнялся с Сергеем Федоровым, который до этого дня являлся единоличным российским рекордсменом в истории североамериканской лиги.
OVI!!!– Washington Capitals (@Capitals) 24 января 2019 г.
With that goal, @ovi8 has tied Sergei Fedorov for most career points by a Russian-born player. #ALLCAPS #CapsLeafs pic.twitter.com/pPuaUvzdL0
Absolute bullet #ALLCAPS pic.twitter.com/DntW4KGtDT– Washington Capitals (@Capitals) 24 января 2019 г.
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