Овечкин пошутил про Кузнецова: "Нет груза в команде, вот и выигрываем"

Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин ответил на вопросы корреспондента "СЭ" после матча против "Айлендерс" (4:1).

- Забросили восемнадцатую шайбу в сезоне, приблизились к Лайне, следите за гонкой снайперов?

- Начало сезона только, забиваешь и забиваешь, рано еще на это обращать внимание.

- Одержали шестую победу подряд и все после травмы Евгения Кузнецова…

- Груза нет в команде, вот и выигрываем (улыбается). На самом деле без него и без Ти Джея Оши тяжело. Молодцы ребята, которые подменяют их сейчас, все борются, все бьются, понимают, что нужно доказывать, что на них всегда можно рассчитывать.

- "Вашингтон" постепенно набирает форму после тяжелого старта. Такое начало связано с тем, что долго играли в том сезоне и мало времени было подготовится к новому?

- Конечно, нужно набирать форму, каждое очко на вес золота. В конце регулярки все очки будут считаться, мы только рады, что побеждаем.

- В этом сезоне стало легче играть после такой долгожданной победы в кубке Стэнли?

- Конечно, да. (Артем Веневцев)

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