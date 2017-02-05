20:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин получил золотую клюшку перед матчем с "Лос-Анджелесом"

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил золотую клюшку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Лос-Анджелеса". Эта награда вручается хоккеистам, достигшим рубежа в 1000 очков за карьеру в лиге. В церемонии вручения приняли участие ветераны "Кэпиталз", президент клуба Тед Леонсис, а также семья хоккеиста.

Овечкин завоевал 1000-е очко 12 января в матче против "Питтсбурга". Он стал 84-м игроком, которому удалось это достижение.  На данный момент на его счету 1013 (550+463) очков в 891 матче чемпионата.

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