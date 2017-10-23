Овечкин получил травму на тренировке?

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин досрочно покинул сегодняшнюю тренировку. Об этом в своем Твиттере сообщила журналистка Изабель Хуршудян. Россиянин столкнулся с одноклубником и жестко ударился о борт.

Отмечается, что пока неизвестно, получил ли форвард травму и насколько тяжелой она может быть. Следующий матч "Кэпиталз" пройдет в ночь с четверга на пятницу – столичная команда отправится в гости к "Ванкуверу".

В 9 встречах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне на счету Овечкина 11 (10 + 1) очков.