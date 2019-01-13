Овечкин получил повреждение в матче с "Коламбусом". Ему наложили швы

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин получил повреждение во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Коламбусом" (1:2).

Под конец первого периода форвард получил порез на руке после удара клюшкой и был вынужден отправиться в раздевалку, чтобы врачи наложили ему швы. Затем он вернулся на лед в начале второго периода и отдал результативную передачу на Евгения Кузнецова.

Овечкин набрал 1 (0+1) очко в этой встрече.

Injury updates on Braden Holtby and Alex Ovechkin ⬇️ https://t.co/u9ZcEHeEOp – NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 13 января 2019 г.

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