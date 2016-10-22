Овечкин получил награду за помощь хоккеистам с особенностями в развитии

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин был награжден призом "Вдохновение" за участие в деятельности Американской ассоциации специального хоккея (ASHA), которая занимается с игроками с особенностями в развитии, сообщает пресс-служба НХЛ. В пятницу 31-летний россиянин провел третью ежегодную встречу в рамках программы ASHA, в которой приняли участие более 60 игроков.

- Это интересно, - отметил Овечкин. - Я могу видеть, как игроки улыбаются. Они задают мне вопросы. Это всегда весело. Приятно видеть, как они улыбаются. Мне повезло - я являюсь профессиональным хоккеистом, поэтому просто стараюсь помогать детям верить. Всегда приятно, когда дети любят вас, и я люблю их. ASHA делает большую работу, чтобы помогать мне и всем вокруг.