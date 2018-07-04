Овечкин покажет Москве Кубок Стэнли. Как это будет

В субботу главный хоккейный трофей Северной Америки прибудет в российскую столицу.

Каждый год команда, выигравшая Кубок Стэнли, получает его в свое распоряжение на 100 дней. Для участия в чемпионском параде, спонсорских и благотворительных мероприятиях, кроме того, каждый игрок и тренер получает его в личное распоряжение на сутки или около того. По желанию игроков и тренеров главный трофей НХЛ могут доставить в любое согласованное место. Где он только ни бывал – даже в районе боевых действий в Афганистане, хотя и по другой причине – Боб Проберт, Дэйв Уильямс, Рон Тагнатт и другие известные в прошлом хоккеисты привезли его туда, чтобы поддержать американских и канадских солдат.

В России он бывал уже не раз. Впервые его привезли сюда выигравшие серебряную чашу с "Детройтом" в 1997 году Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов и Вячеслав Козлов, выставив на всеобщее обозрение на Красной площади. Для этого пришлось долго уговаривать представителей Зала хоккейной славы. С Кубком Стэнли всегда путешествует как минимум один такой. Далеко не всегда это Фил Притчард, хранитель трофея. Ни в 2017 году, ни в 2016-м он в Москву вместе с Евгением Малкиным, выставлявшим его в Музее хоккея, не приезжал.

После парада "Вашингтона" и нескольких мероприятий Кубок Стэнли отправился на церемонию вручения наград НХЛ в Лас-Вегасе, затем – на драфт в Далласе, заскочил в Зал хоккейной славы и на фестиваль болельщиков "Кэпиталз". Ну а дальше уже пришел через тренеров и игроков. Сначала он был предпоставлен видео-тренеру "Столичных" Тиму Охаси, потом Вуди Лидигу, одному из менеджеров по экипировке. Дойдет дело и до капитана "Кэпс" Александра Овечкина.

7 июля этого года Кубок Стэнли в очередной посетит Москву: Овечкин привезет его в фан-зону болельщиков чемпионата мира по футболу-2018 на Воробьевых горах. Там он будет выставлен с 13.00 до 16.00, после чего отправится в Новогорск, на базу родного для Ови московского "Динамо", где должен пробыть с 17.00 до 20.00. Предполагается встреча с болельщиками и юными хоккеистами бело-голубых.

Подробностей пока нет, план мероприятий очень примерный. Известно, что Кубок Стэнли прилетит в Москву именно 7 июля и пробудет два дня. Возможно, вместе с Овечкиным на Воробьевых горах появится Дмитрий Орлов, защитник "Вашингтона". Малкин ел из кубка пельмени. Что же задумает Александр Великий? (Игорь ЕРОНКО)