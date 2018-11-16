Овечкин показал свой дом и познакомил с семьей. Видео

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин показал свой дом и познакомил с семьей: супругой Анастасией и сыном Сергеем. Хоккеист рассказал о том, что изменилось в его жизни после рождения ребенка.

- Изменилось многое, теперь знаешь, для кого нужно жить, - сказал Овечкин в эфире программы "Время" на Первом канале. - Мы держали все в секрете, в тайне. Когда Сережа появился на свет - это был самый лучший день в моей жизни. Хорошо, что первый ребенок - пацан. Будет за всеми смотреть, за мной тоже, когда буду старый. Теперь могу расслабиться. Важно ли мне, чтоб он любил хоккей? На эту тему еще не думал, но когда он подрастет и будет ходить на игры, у него это будет на автомате.

Имя Сергей? Когда мне было 10 лет...(Родной брат Овечкина Сергей погиб в аварии. Прим. "СЭ") больше не надо ничего говорить, объяснять. Это очень болезненный момент для меня, для моей семьи. Но вот Сергей Александрович появился, поэтому все хорошо.

Также Овечкин поделился, как он познакомился с женой.

- Она приехала в Америку, в Лос-Анджелес, учиться. У нас была выездная поездка, мы там встретились, и все. После этого она приехала на плей-офф. Она знает меня досконально, знает мое настроение, что мне нравится и не нравится. Мне с ней очень комфортно.

Его супруга - Анастасия - дочь известного режиссера и актрисы Веры Глаголевой. Овечкин и Шубская зарегистрировали брак в августе 2016 года, 18 августа 2018 года у них родился сын Сергей. Корреспонденту первого канала Шубская рассказала об отношениях мужа с ее мамой, а также, какие блюда нравятся ее мужу

- Они были лучшими друзьями, постоянно созванивались, переписывались. Меня обсуждали, это было их любимое дело. Мама его очень любила. Я ему очень благодарна, он очень мне помог и помогает. Из еды Александр, конечно, больше всего любит биточки с сыром внутри и подливкой грибной, но сейчас что-то захотел бефстроганов.