Овечкин поднялся на седьмое место по голам в большинстве в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 236-ю шайбу в большинстве за все время выступлений в НХЛ в рамках регулярного чемпионата против "Монреаля" (5:4). 33-летний форвард оформил дубль в этой встрече.

Овечкин догнал бывшего канадского хоккеиста Марио Лемье по количеству шайб, заброшенных в большинстве (236) и делит с ним седьмое место.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 21 матч и набрал 24 (16+8) очков.