Овечкин поднялся на 12-е место в топ-50 лучших игроков предстоящего сезона НХЛ по версии TSN

Опубликован рейтинг лучших игроков предстоящего сезона НХЛ по версии TSN. Лучший из россиян - форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин, который занимает четвертое место. Сразу за ним на пятой строчке расположился нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин поднялся с 22-го на 12-е место.

Возглавляет рейтинг по-прежнему капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, за ним следуетя лидер "Питтсбурга" Сидни Кросби, тройку лучших замыкает форвард "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон.

Рейтинг лучших игроков предстоящего сезона НХЛ

1. Коннор Макдэвид, "Эдмонтон Ойлерз"

2. Сидни Кросби, "Питтсбург Пингвинз"

3. Натан Маккинннон, "Колорадо Эвеланш"

4. Евгений Малкин, "Питтсбург Пингвинз"

5. Никита Кучеров, "Тамба-бэй"

6. Виктор Хедман, "Тамба-бэй"

7. Эрик Карлссон, "Сан-Хосе Шаркс"

8. Остон Мэттьюс, "Торонто Мэйпл Ливз"

9. Тейлор Холл, "Нью-Джерси Дэвилз"

10. Дрю Даути, "Лос-Анджелес Кингз"

...12. Александр Овечкин, "Вашингтон Кэпиталз"