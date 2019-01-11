Овечкин подарил клюшку юной болельщице. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата против "Бостона" (4:2), подарил клюшку юной болельщице.

Девочка нарисовала плакат, где и озвучила свою просьбу. Форвард подошел к трибуне и вручил ей клюшку, чем очень порадовал и саму болельщицу, и ее маму.

Напомним, что Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 700 голов за карьеру, учитывая матчи плей-офф, а также вышел на девятое место в истории лиги по играм с "2+" голами, превзойдя результат Ягра и Майка Босси.

When you finally get the present you've been asking for and your mom is more hyped than you are 😅 #Gr8 pic.twitter.com/LcWI5h0Avr – NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 11 января 2019 г.

Все про НХЛ – здесь