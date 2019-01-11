10:13 | Хоккей — НХЛ

Овечкин подарил клюшку юной болельщице. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата против "Бостона" (4:2), подарил клюшку юной болельщице.

Девочка нарисовала плакат, где и озвучила свою просьбу. Форвард подошел к трибуне и вручил ей клюшку, чем очень порадовал и саму болельщицу, и ее маму.

Напомним, что Овечкин стал 16-м игроком в истории НХЛ, кому удалось забить 700 голов за карьеру, учитывая матчи плей-офф, а также вышел на девятое место в истории лиги по играм с "2+" голами, превзойдя результат Ягра и Майка Босси.

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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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