Овечкин поблагодарил за поддержку семью, болельщиков и партнеров по команде

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, достигший отметки в 999 баллов в карьере, поблагодарил семью и болельщиков за поддержку. Напомним, что в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля" (4:1) российский форвард набрал 3 (1+2) очка.

"Для меня большая честь догнать по количеству шайб в НХЛ Мориса Ришара. Спасибо моим товарищам по команде, семье и всем болельщикам. Вы лучшие!" – написал Овечкин на своей официальной странице в Instagram.

На данный момент на счету 31-летнего российского нападающего 999 (544+455) очков в 879 матчах НХЛ (без учета плей-офф).