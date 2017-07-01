Овечкин поблагодарил друзей за прекрасный мальчишник

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин на своей странице в Инстаграме поблагодарил друзей за прекрасный мальчишник. На фото, в числе прочих, есть одноклубник Овечкина по "Вашингтону" защитник Дмитрий Орлов, баскетболист ЦСКА Виталий Фридзон и известный исполнитель T-Killah, написавший "У друга мальчишник! Отправляем в долгое плавание нашего братишку!"

В августе прошлого года 31-летний россиянин выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами, подписав ее: "Это счастье". За неделю до этого в СМИ появилась информация о том, что Овечкин и Анастасия Шубская уже сыграли свадьбу. Многие предположили, что хоккеист и его возлюбленная только расписались, а сама церемония пройдет этим летом.

В соцсетях обсуждают свадьбу Овечкина и Шубской //

Овечкин опубликовал фото с обручальными кольцами //

ФХР поздравила Овечкина со свадьбой

Спасибо Моим друзьям за прекрасный мальчишник!!!!!!!! Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Июл 1 2017 в 10:49 PDT