Овечкин - первый россиянин, забивший 500 голов и сделавший 500 передач

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Флориды" сделал 500-ю результативную передачу в регулярном чемпионате НХЛ и стал 43-м игроком, отметившимся за карьеру 500 голами и 500 передачами. Никому из россиян ранее совершить подобное не удавалось. И ныне действующих хоккеистов в клубе "500+500" присутствуют Яромир Ягр (766+1155), Мариан Хосса (525+609) и Патрик Марло (524+583).

Также Овечкин покинул группу игроков, забросивших более 500 шайб, но не добравшихся до полутысячи передач. Легендарный Морис Ришар завершил карьеру, набрав 966 (544+422) очков, а Петер Бондра к 503 голам добавил 389 голевых передач. (Кирилл БУРДАКОВ)