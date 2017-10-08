Овечкин - первый игрок НХЛ за сто лет, оформивший два хет-трика в двух стартовых матчах

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин стал первым хоккеистом в НХЛ за последние 100 лет, которому удалось оформить два хет-трика в первых двух встречах сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что в четверг капитан "Кэпиталз" забросил три шайбы в ворота "Оттавы" (5:4 ОТ), а сегодня ночью оформил покер в игре с "Монреалем" (6:1).

В последний раз такое удавалось трем хоккеистам в сезоне-1917/18 – Си Деннени, Джо Мэлоуну и Регу Ноблу.

Все голы Овечкина в игре с "Монреалем" - тут