05:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин первым в НХЛ становился лучшим снайпером клуба 12 сезонов подряд

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Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ, имея в своем активе 33 гола. Россиянин стал лучшим снайпером "Кэпиталз" в 12-м сезоне подряд, сообщает Sportsnet. По этому показателю он обошел Горди Хоу, который выступал за "Детройт", а также Рика Нэша ("Коламбус" и "Рейнджерс").

Напомним, в этом сезоне Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ. Всего на его счету 1035 (558+477) очков в 921-м матче регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 82 (41+41) очка в 84 поединках.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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HarryAngel

Даже если он разосрется с лигой и уедет домой в колхоз все равно: Овечкин - живая легенда НХЛ. Его рекорды будут помнить и ориентироваться все будущие поколения игроков. Ни одно упоминание статистики не будет обходится без его имени.

06:37

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