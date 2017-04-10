Овечкин первым в НХЛ становился лучшим снайпером клуба 12 сезонов подряд

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин завершил регулярный чемпионат НХЛ, имея в своем активе 33 гола. Россиянин стал лучшим снайпером "Кэпиталз" в 12-м сезоне подряд, сообщает Sportsnet. По этому показателю он обошел Горди Хоу, который выступал за "Детройт", а также Рика Нэша ("Коламбус" и "Рейнджерс").
Напомним, в этом сезоне Овечкин преодолел рубеж в 1000 очков в НХЛ. Всего на его счету 1035 (558+477) очков в 921-м матче регулярного чемпионата. В плей-офф он набрал 82 (41+41) очка в 84 поединках.
HarryAngel
Даже если он разосрется с лигой и уедет домой в колхоз все равно: Овечкин - живая легенда НХЛ. Его рекорды будут помнить и ориентироваться все будущие поколения игроков. Ни одно упоминание статистики не будет обходится без его имени.
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