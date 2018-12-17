Овечкин - первая звезда недели в НХЛ

Первой звездой минувшей недели в НХЛ признан форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, сообщает официальный сайт лиги.

На прошлой неделе капитан "Кэпиталз" в трех играх записал в свой актив семь очков, в том числе сделал два хет-трика. В нынешнем сезоне он лидирует по голам в лиге – 29. Благодаря его усилиям команда обыграла "Детройт" (6:2), "Каролину" (6:5 Б) и "Баффало" (4:3).

Вторая звезда недели – форвард "Виннипега" Марк Шайфли. В его активе 11 (5+6) очков в четырех матчах.

Третьей звездой недели стал форвард "Баффало" Джек Айкел. Он набрал 9 (5+4) очков в четырех матчах.

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