Овечкин – первая звезда недели в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ, информирует Nhl.com/ru. Российский нападающий стал лучшим в лиге по голам и очкам (7+0) и помог "Кэпиталз" начать сезон с двух побед.

5 октября Овечкин оформил 18-й в карьере хет-трик в победном матче с "Оттавой" (5:4 Б). Через два дня он повторил личный рекорд, забросив четыре шайбы в игре с "Монреалем" (6:1).

Сделав по хет-трику в первых двух матчах сезона, Овечкин стал четвертым игроком в истории, кому это удалось, и первым с сезона-1917/18.

Второй звездой недели стал вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери. В первых встречах клуба в истории голкипер в среднем пропускал по 0,98 шайбы и отразил 97,3 процента бросков.

Третья звезда – форвард "Филадельфии" Уэйн Симмондс. Он разделил второе место по голам (4+0). Две его победные шайбы помогли "Флайерз" начать сезон с двух гостевых побед в трех матчах.