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19:35 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – первая звезда недели в НХЛ

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Хет-трики в НХЛ.Два хет-трика Овечкина. Такого не было 100 лет

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ, информирует Nhl.com/ru. Российский нападающий стал лучшим в лиге по голам и очкам (7+0) и помог "Кэпиталз" начать сезон с двух побед.

5 октября Овечкин оформил 18-й в карьере хет-трик в победном матче с "Оттавой" (5:4 Б). Через два дня он повторил личный рекорд, забросив четыре шайбы в игре с "Монреалем" (6:1).

Сделав по хет-трику в первых двух матчах сезона, Овечкин стал четвертым игроком в истории, кому это удалось, и первым с сезона-1917/18.

Второй звездой недели стал вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери. В первых встречах клуба в истории голкипер в среднем пропускал по 0,98 шайбы и отразил 97,3 процента бросков.

Третья звезда – форвард "Филадельфии" Уэйн Симмондс. Он разделил второе место по голам (4+0). Две его победные шайбы помогли "Флайерз" начать сезон с двух гостевых побед в трех матчах.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-fleury-simmonds-named-nhl-three-stars-of-the-week/c-291743374

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Материалы других СМИ
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Andrew Arshavin

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