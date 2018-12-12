Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой назван форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который оформил 21-й хет-трик в карьере, забросив три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта". В середине третьего периода он сделал счет 6:1.

Второй звездой признан нападающий "Бостона" Брэд Маршанд, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Аризоной" (4:3).

Третьей звездой стал форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который отдал 4 голевых передачи в матче с "Детройтом" (6:2).

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