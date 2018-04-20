08:43 20 апреля | Хоккей — НХЛ

Овечкин - первая звезда дня в НХЛ


НХЛ на официальном сайте объявила тройку лучших игроков дня в Кубке Стэнли. Первой звездой стал российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, набравший 2 (1+1) очка в четвертом матче 1/8 финала против "Коламбуса" (4:1, счет в серии - 2-2). 

Второй звездой дня стал вратарь "Бостона" Туукка Раск с 31 отраженным броском из 32 в матче с "Торонто" (3:1, 3-1 в серии в пользу "Брюинз"). 

Тройку лучших игроков дня замкнул форвард "Вашингтона" Том Уилсон, который набрал 2 (1+1) очка в игре с "Коламбусом" (4:1, 2-2 в серии).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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