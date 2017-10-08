Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Звание первой звезды дня получил капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который забросил в ворота "Монреаля" (6:1) четыре шайбы.

Второй звездой дня стал защитник "Калгари" Ти. Джей. Броди, набравший 4 (2+2) очка во встрече с "Виннипегом" (6:3). Тройку лучших замкнул капитан "Айлендерс" Джон Таварес, который записал на свой счет 3 (2+1) очка в игре с "Баффало".

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