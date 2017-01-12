Овечкин - первая звезда дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин, оформивший дубль в матче против "Питтсбурга" (5:2). 31-летний россиянин достиг отметки в 1000 очков в лиге и стал четвертым российским хоккеистом, которому это удалось сделать. Ранее до отметки в 1000 очков в НХЛ добирались Александр Могильный, Сергей Федоров и Алексей Ковалев.

Второй звездой дня признан форвард "Монреаля" Арттури Лехконен, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Виннипегом" (7:0), а замкнул тройку одноклубник Овечкина Никлас Бэкстрем, отметившийся голом и тремя голевыми передачами, одна из которых при юбилейном голе россиянина.

1000 очков Овечкина: главные цифры