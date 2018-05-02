05:50 | Хоккей — НХЛ

Овечкин - первая звезда 3-го матча с "Питтсбургом"


Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой 3-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:3). 32-летний россиянин отметился голевой передачей и стал автором победной шайбы.

Второй звездой стал форвард "Кэпиталз" Никлас Бэкстрем, на счету которого 3 голевые передачами, а замкнул тройку лучших нападающий "Пингвинз" Джейк Гюнтцель, набравший 2 (1+1) очка.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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