Овечкин отрабатывает игру на пятачке, чтобы разнообразить голевые моменты

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин подчеркнул, что на тренировках отрабатывает игру на пятачке. По его словам, необходимо искать различные возможности для гола.

– Два-три раза за матч появляется возможность оказаться перед воротами, где можно сыграть на добивании или изменить направление полета шайбы, – цитирует официальный сайт НХЛ Овечкина. – Получается ситуация, когда голы забиваются с пятачка. Вратарю закрывают обзор, он ничего не видит, а ты пользуешься своими габаритами, как и положено. Над этим я и работаю.

Защитники хорошо катаются, нападающие отрабатывают назад. Иногда нужно искать другие пути для того, чтобы забить. На пятачке часто можно сыграть на добивании. Особенно сейчас, когда вратари далеко не всегда ловят шайбы. Они ее отбивают. Надо идти туда и бороться за нее.

Шайба может оказаться где угодно. Конечно, все это непросто, но оно стоит того. Если ты на пятачке, ты можешь забить. Шайба может полететь по-разному, никто не знает, какой бросок получится у защитника. Иногда может просто повезти. Но так можно выигрывать матчи.