Овечкин открыл счет в матче с "Питтсбургом". Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Российский нападающий поразил ворота "Пингвинз" на второй минуте первого периода.
Для форварда эта шайба стала седьмой в этом розыгрыше плей-офф. В общей сложности в его активе 11 (7+4) очков в 8 играх.
Stay 🔥 @Ovi8! #ALLCAPS pic.twitter.com/iPZPPORVCX– Washington Capitals (@Capitals) 29 апреля 2018 г.
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емен
сплюнь !
00:13
adamantane'
Уж в этом матче "Вашингтон", думается, своего не упустит.
23:40 29 апреля
Sправедливый
Действительно, красиво... Бросок получился как под копирку с прошлого матча... Что интересно, за пять секунд до гола Овечкина, тоже красивый, но мяч, забил Месси. В ворота "Депортиво". Куда смотреть? У меня лично глаза разбежались от телевизора к компьютеру. Еле собрал. )))
23:13 29 апреля
емен
должен был еще в концовке периода положить и на перерыв 3-0.
23:09 29 апреля
redgy
Саня тащит ВК в очередной раз.. Но одного его опять не хватит.
23:09 29 апреля
Весёлый©
Красиво, чо.
22:50 29 апреля