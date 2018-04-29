22:28 29 апреля | Хоккей — НХЛ

Овечкин открыл счет в матче с "Питтсбургом". Видео

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Российский нападающий поразил ворота "Пингвинз" на второй минуте первого периода.

Для форварда эта шайба стала седьмой в этом розыгрыше плей-офф. В общей сложности в его активе 11 (7+4) очков в 8 играх.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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емен

сплюнь !

00:13

adamantane'

Уж в этом матче "Вашингтон", думается, своего не упустит.

23:40 29 апреля

Sправедливый

Действительно, красиво... Бросок получился как под копирку с прошлого матча... Что интересно, за пять секунд до гола Овечкина, тоже красивый, но мяч, забил Месси. В ворота "Депортиво". Куда смотреть? У меня лично глаза разбежались от телевизора к компьютеру. Еле собрал. )))

23:13 29 апреля

емен

должен был еще в концовке периода положить и на перерыв 3-0.

23:09 29 апреля

redgy

Саня тащит ВК в очередной раз.. Но одного его опять не хватит.

23:09 29 апреля

Весёлый©

Красиво, чо.

22:50 29 апреля

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