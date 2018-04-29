Овечкин открыл счет в матче с "Питтсбургом". Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил первую шайбу во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Российский нападающий поразил ворота "Пингвинз" на второй минуте первого периода.

Для форварда эта шайба стала седьмой в этом розыгрыше плей-офф. В общей сложности в его активе 11 (7+4) очков в 8 играх.