09:08 | Хоккей — НХЛ

Овечкин отдыхает с Кубком Стэнли под песню "Клен". Он не расстается с Кубком

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Форвард "Вашингтона"  Александр Овечкин не расстается с главным трофеем, полученным его командой за победу в Кубке Стэнли. В Сети появились видео, где он даже во время еды сидит рядом с кубком, который стоит на столе. На фоне звучит песня ВИА "Синяя птица" "Там, где клен шумит".

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ "Вашингтон" обыграл "Вегас".

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