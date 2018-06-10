Овечкин отдыхает с Кубком Стэнли под песню "Клен". Он не расстается с Кубком

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин не расстается с главным трофеем, полученным его командой за победу в Кубке Стэнли. В Сети появились видео, где он даже во время еды сидит рядом с кубком, который стоит на столе. На фоне звучит песня ВИА "Синяя птица" "Там, где клен шумит".

Напомним, в финальной серии плей-офф НХЛ "Вашингтон" обыграл "Вегас".