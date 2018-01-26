Овечкин отдал 500-ю передачу в НХЛ в победном матче с "Флоридой"

"Вашингтон" победил "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин забил гол и стал автором результативной передачи. Шайба стала для него 30-й в сезоне, он упрочил лидерство в споре снайперов НХЛ. Кроме того, форвард довел число голевых пасов в НХЛ до 500 и стал первым россиянином, сумевшим достичь данной отметки и по голам, и по передачам.

Еще один российский игрок "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи.

Овечкин был признан третьей звездой матча, а первой звездой назван Джон Карлсон, который забросил победную шайбу, а всего нанес по воротам "Пантерз" 10 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Вашингтон" - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Мальгин - 6 (Маккэн), 11:02 - 1:0. Бэкстрем - 10 (бол., КУЗНЕЦОВ, ОВЕЧКИН), 17:25 - 1:1. Мальгин - 7 (Юбердо, Трочек), 26:40 - 2:1. ОВЕЧКИН - 30 (Орпик, Боуи), 27:51 - 2:2. Карлсон - 7 (Уилсон, КУЗНЕЦОВ), 37:38 - 2:3. Коннолли - 13 (бол., Бураковски, Эллер), 41:52 - 2:4.

Вратари: Сятери (58:40 - 59:56) - Холтби.

Штраф: 19 - 15.

Броски: 34 (11+9+14) - 46 (10+17+19).

Наши: Дадонов (19:26/3/-2) - Кузнецов (16:05/3/2), Овечкин (24:54/8/2), Орлов (20:41/0/-1).