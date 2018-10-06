Овечкин, Орлов и Кузнецов провели фотосессию с Кубком Стэнли. Видео

Российские игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов провели фотосессию с Кубком Стэнли.

Трофей команда выиграла в прошлом сезоне, победив в финальной серии "Вегас" (4-1). Для "Вашингтона" это первый Кубок Стэнли в истории клуба. Российские игроки "Кэпиталз" также впервые завоевали главный трофей НХЛ.