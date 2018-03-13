Овечкин опубликовал фотографию с 600-й шайбой

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в Инстаграме опубликовал фотографию с юбилейной 600-й шайбой. Он отметил, что ему приятно войти в историю.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (3:2 ОТ) россиянин оформил дубль и достиг отметки в 600 заброшенных шайб в лиге.

"600! Было очень круто забить эту шайбу на домашней арене. Спасибо моей команде, фанатам и всем работникам клуба, кто помог мне добраться до этой отметки. Приятно войти в историю", – подписал фотографию Овечкин.