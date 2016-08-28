Овечкин опубликовал фото с обручальными кольцами

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами. Фотографию он снабдил подписью: "Это счастье".

Можно предположить, что на фотографии руки Овечкина и его невесты Анастасии Шубской. Овечкин и Шубская встречались около двух лет, а в сентябре хоккеист сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Овечкин и Шубская сыграли свадьбу, однако официального подтверждения она не получила. Мать Шубской Вера Глаголева не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.

Добавим, что сейчас Овечкин ведет подготовку к новому сезону и со сборной России выступит на Кубке мира, который стартует 17 сентября. Первый матч команда Знарка сыграет со шведами 18 сентября.