18:15 | ХОККЕЙ — НХЛ

Овечкин опубликовал фото с обручальными кольцами

0
0
0

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин выложил фото в социальных сетях с обручальными кольцами. Фотографию он снабдил подписью: "Это счастье".

Можно предположить, что на фотографии руки Овечкина и его невесты Анастасии ШубскойОвечкин и Шубская встречались около двух лет, а в сентябре хоккеист сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Овечкин и Шубская сыграли свадьбу, однако официального подтверждения она не получила. Мать Шубской Вера Глаголева не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. 

Добавим, что сейчас Овечкин ведет подготовку к новому сезону и со сборной России выступит на Кубке мира, который стартует 17 сентября. Первый матч команда Знарка сыграет со шведами 18 сентября. 

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ