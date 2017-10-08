Овечкин оформил дубль за три минуты! Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин открыл открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". Форвард получил передачу от Якуба Враны и бросил по воротам соперника с разворота уже на 20-й секунде встречи.
На третьей минуте игры Овечкин забросил свою вторую шайбу в этой встрече и пятую - в сезоне. Отметим, что дважды ему ассистировал Евгений Кузнецов.
On 🔥 #ALLCAPS#CapsHabs on @nbcswashington pic.twitter.com/j5UvjROd1b– Washington Capitals (@Capitals) 7 октября 2017 г.
Ok, "on 🔥" is now an understatement @ovi8 #ALLCAPS#CapsHabs on @nbcswashington pic.twitter.com/peWIQAqsvp– Washington Capitals (@Capitals) 7 октября 2017 г.
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