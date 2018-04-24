Овечкин оформил дубль в 6-м матче с "Коламбусом". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин оформил дубль в 6-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Коламбуса". 32-летний россиянин на 19-й минуте второго периода реализовал большинство, поразив ворота соотечественника Сергея Бобровского, и сделал счет 3:1. Для него этот гол стал 5-м в текущем плей-офф.

Стоит отметить, что ассистировал Овечкину соотечественник Евгений Кузнецов. Для которого этот голевой пас стал 4-м в этом плей-офф.