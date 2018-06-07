Овечкин – о визите к Трампу: "Сначала мы должны выиграть, а потом уже обсуждать эти вещи"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин заявил, что общественности рано обсуждать возможный визит команды к президенту США Дональду Трампу. Россиянин отметил, что для начала "Кэпиталз" должен выиграть Кубок Стэнли.

– Мы еще не победили, – цитирует National Post Овечкина. – Я не понимаю, почему люди уже начали об этом говорить. Сначала мы должны выиграть, а потом уже обсуждать эти вещи.

Ранее одноклубник Александра нападающий Деванте Смит-Пелли заявил, что откажется от приглашения в Белый дом в случае успеха своей команды. В понедельник Трамп отменил визит чемпиона НФЛ (американский футбол) "Филадельфии Иглз", которые победили в феврале в Супербоуле. Лишь несколько игроков команды собирались прийти в Белый дом.

Днем позже лидеры клубов НБА "Кливленда" и "Голден Стэйт", которые играют в финальной серии плей-офф, – Леброн Джеймс и Стефен Карри – заявили, что откажутся от посещения Белого дома в случае победы их команд.

"Вегас" – "Вашингтон": финал Кубка Стэнли, пятый матч, онлайн-трансляция – 8 июня 2018 в 3.00 (время московское)