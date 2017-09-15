Овечкин – о своем письме: "Эти слова шли от чистого сердца"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин заявил о том, что слова, опубликованные в письме, шли от чистого сердца. Форвард подчеркнул, что ему сложно говорить об этом.

– Да, я сказал, что поеду на Олимпийские игры, но теперь все кончено, – приводит AP слова Овечкина. – Мое письмо? Эти слова шли от сердца. Об этом сложно говорить.

Ранее было опубликовано письмо россиянина, в котором он выразил сожаление в связи с тем, что хоккеисты, выступающие в НХЛ, не смогут принять участие в Олимпийских играх-2018.

Овечкин неоднократно заявлял, что в любом случае собирается поехать на турнир в Пхенчхан. Напомним, что НХЛ отказалась делать паузу в регулярном чемпионате и отпускать хоккеистов на Игры.