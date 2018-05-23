Овечкин – о седьмом матче против "Тампы": "Ради таких моментов и играешь в хоккей"

Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в преддверии седьмого матча полуфинала Кубка Стэнли против "Тампы" сказал, что команда морально готовилась к тому, чтобы сыграть на льду соперника в решающей встрече. После пяти игр счет в серии был 3-2 в пользу "Лайтнинг".

– Есть несколько часов перед матчем – время подумать, вздремнуть и подготовиться, – цитирует официальный сайт "Кэпиталз" Овечкина.

У обеих команд есть опыт игры в седьмых матчах. Это будет сложно, интересно и весело. Ради таких моментов и играешь в хоккей. Это одна игра – все на кону.

Нам нужно выйти и не думать о том, что это седьмой матч. Конечно, мысли об этом будут. Нужно просто выйти и сделать все, что можешь. Мелочи могут изменить игру, они могут быть ценой в весь матч.

Уверен, мы готовы. Мы думали, что окажемся в таком положении после пятой игры – вернемся. Время пришло!

Напомним, седьмой матч серии "Тампа" – "Вашингтон" состоится в ночь на 24 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.

"Тампа" – "Вашингтон", Кучеров vs Овечкин. Прямая трансляция матча №7