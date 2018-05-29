09:08 | Хоккей — НХЛ

Овечкин – о поражении от "Вегаса": "Это исключительно наша вина, дело не в сопернике"


Форвард и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Вегаса" (4:6) в первом матче финала Кубка Стэнли признал, что команда нервничала. Нападающий отметил, что "Кэпиталз" допустили ошибки, которые нельзя допускать.

– Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке, – цитирует Овечкина русскоязычная версия сайта НХЛ. – Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забил два таких решающих гола, которых мог и не забивать.

Это исключительно наша вина, дело не в сопернике. Мы действовали чуть неправильно. Во второй игре надо лучше двигаться, тогда все будет нормально.

Второй матч серии до четырех побед между "Вегасом" и "Вашингтоном" пройдет на льду "Голден Найтс" в ночь на 31 мая и начнется в 3.00 по московскому времени.

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https://www.nhl.com/ru/news/vegas-washington-stanley-cup-final-game-1-recap/c-298823462

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