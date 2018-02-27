Овечкин – о перепалке с Тортореллой: "Мы просто узнали друг у друга как дела"

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин после поражения от "Коламбуса" (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал, почему произошла перепалка с главным тренером соперника Джоном Тортореллой. Напомним, что в конце первого периода между игроками команды произошла потасовка после того, как россиянин получил клюшкой по лицу от Мэтта Калверта.

– О чем говорили? Да ничего особенного, – цитирует ESPN Овечкина. – Мы просто узнали друг у друга как дела. Да он нормальный парень.