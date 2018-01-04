Овечкин назначен капитаном Столичного дивизиона на Матч звезд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в результате голосования болельщиков назначен капитаном Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Он получил 20,99 процента голосов.

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 25,3 процента голосов, будет капитаном Тихоокеанского дивизиона.

Защитник "Нэшвилла" Пи-Кей Суббан (16,21 процента) поведет за собой Центральный дивизион, а нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос (22,18) – Атлантический дивизион.

Напомним, что звездный уик-энд состоится 27-28 января в Тампе.