Овечкин набрал 597-е очко в НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Для него этот гол стал 39-м в этом сезоне. Также на его счету 32 передачи.
Таким образом, 32-летнему россиянину осталось набрать всего 3 очка до юбилейной отметки в 600 очков в североамериканской лиге.
Counting down to #600VI (only 3 more to go) #ALLCAPS pic.twitter.com/iFWgJij5rq– Washington Capitals (@Capitals) 27 февраля 2018 г.
We're three away from #600VI, everyone. #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/8EP6c7fUAv– Washington Capitals (@Capitals) 27 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
Iron Beast
И тут снизу постучали...
05:42
Damir73
СЭ-дебилы диванные,черти!У вас уродов есть какая то редакция,прежде,чем публиковать на страницу всякую чепуху!?Кто вот это из вас баранов сейчас написал это?!
05:15
GI_Orillia
Мдааа... Вообще то у него больше 1100 очков в НХЛ.
04:15
seregej.pawlov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
04:01
invino
Да не очков 600, а голов.
03:58