03:45 | Хоккей — НХЛ

Овечкин набрал 597-е очко в НХЛ. Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Для него этот гол стал 39-м в этом сезоне. Также на его счету 32 передачи.

Таким образом, 32-летнему россиянину осталось набрать всего 3 очка до юбилейной отметки в 600 очков в североамериканской лиге.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Iron Beast

И тут снизу постучали...

05:42

Damir73

СЭ-дебилы диванные,черти!У вас уродов есть какая то редакция,прежде,чем публиковать на страницу всякую чепуху!?Кто вот это из вас баранов сейчас написал это?!

05:15

GI_Orillia

Мдааа... Вообще то у него больше 1100 очков в НХЛ.

04:15

seregej.pawlov

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost

04:01

invino

Да не очков 600, а голов.

03:58

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