Овечкин набрал 597-е очко в НХЛ. Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса". Для него этот гол стал 39-м в этом сезоне. Также на его счету 32 передачи.

Таким образом, 32-летнему россиянину осталось набрать всего 3 очка до юбилейной отметки в 600 очков в североамериканской лиге.