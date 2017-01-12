Овечкин набрал 1001-е очко в НХЛ в победной игре с "Питтсбургом"

"Вашингтон" нанес поражение "Питтсбургу" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Российский форвард хозяев Александр Овечкин оформил дубль, его партнеры по команде и соотечественники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали себе в актив по результативной передаче. В составе "Пингвинз" голом отметился Евгений Малкин.

Овечкин в этой встрече преодолел рубеж в 1000 очков в карьере. Всего в активе 31-летнего хоккеиста теперь 1001 (546+455) очко в играх "регулярки". Он стал первым игроком в истории клуба и 84-м в лиге, кому удалось достичь отметки в 1000 очков. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который набрал 2857 очков в 1487 матчах. Ранее из россиян подобного добивались Сергей Федоров – 1179 (483+696) очков, Александр Могильный – 1032 (473+559) и Алексей Ковалев – 1029 (430+599). Однако Овечкин сделал это быстрее остальных. Овечкин является лидером среди российских хоккеистов по количеству заброшенных шайб и входит в тридцатку лучших снайперов лиги всех времен, занимая 29-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Питтсбург" – 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)

Голы: ОВЕЧКИН – 20 (Бэкстрем, Оши), 0:35 – 1:0. ОВЕЧКИН – 21 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 28:06 – 2:0. Уильямс – 12 (КУЗНЕЦОВ, ОРЛОВ), 44:31 – 3:0. МАЛКИН – 17 (бол., Шульц, Кессел), 47:46 – 3:1. Бэкстрем – 11 (бол., Оши, Карлсон), 53:11 – 4:1. Хернквист – 10 (бол., Кросби, Кессел), 57:24 – 4:2. Эллер – 4 (п.в., Бэкстрем, Оши), 59:42 – 5:2.

Вратари: Холтби – Флери (56:19 – 56:24, 57:57 – 58:31, 58:49 – 59:00, 59:09 – 59:42).

Штраф: 14 – 12.

Броски: 30 (9+11+10) – 32 (13+10+9).

Наши: Кузнецов, Овечкин, Орлов – Малкин.

Вашингтон. Verizon Center.